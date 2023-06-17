Oğul arılar tedirgin etti

Kırklareli'nde ağaca konan yüzlerce oğul arı tedirgin ederken bir market görevlisi tarafından kovana toplandı.

Bal arılarının çoğalma isteğiyle her ilkbaharda yaşanan oğul verme dönemi, vatandaşlar arasında tedirginliğe sebep oldu. Kırklareli Karakaş Mahallesi 100. Yıl caddesi üzerinde bir ağaca konan oğul arılar vatandaşları tedirgin etti.

Süs ağcına yapışan oğulları market çalışanı Tansu Solak, önce kartona sonra kovana indirdi. Arıcılığı severek yaptığını ifade eden Solak, markette çalıştığı esnada arıları fark ettiğini ifade etti.

Arıları kovana indirirken zorlanmadığını vurgulayan Solak, “Arılar hakkında bilgim olduğu için pek zorlanmadım. Oğul veren arı çok kızdırmadığınız sürece sokmaz zaten. Ben de arıları kovana koyarak bölgeden uzaklaştırdım" dedi.