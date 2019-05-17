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Oğuzhan Koç 19 Mayıs'ta Lüleburgaz'da

Lüleburgaz’da hizmet veren 39Burda AVM 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Lüleburgaz'da hizmet veren 39Burda AVM 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını Oğuzhan Koç konseri ile kutluyor.



Türk pop müziğinin sevilen sesi Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser vermek üzere Lüleburgaz'a geliyor. Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri Lüleburgazlılarla buluşturan 39Burda AVM tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yılı olması dolayısıyla düzenlenen konser saat 16.00'da başlayacak.



Lüleburgazlılara yeni bir yaşam alanı sunan 39Burda AVM tarafından düzenlenen konser aracılığıyla Lüleburgazlı sevenleriyle buluşacak ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını söyleyecek.

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