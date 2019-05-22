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Oğuzhan Koç Lüleburgaz'da hayranlarıyla buluştu

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Lüleburgaz’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.


Lüleburgaz'da kurulduğu günden itibaren düzenlediği etkinlik ve konserlerle adından sıklıkla söz ettiren 39Burda AVM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Oğuzhan Koç'u Lüleburgazlılarla buluştu. Saat 16.00'da başlayan konserde sahneye çıkan Oğuzhan Koç, şarkılarını genç hayranları için seslendirdi. Gençleri coşturan Oğuzhan Koç, ‘Takdir-i İlahi, Ayy, Küsme Aşka, Sükut-u Hayal, Yaradana Yalvartma' gibi şarkılarını seslendirdi.

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