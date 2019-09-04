Okul alışverişleri başladıysa, kat kat puan burda

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas 39 Burda AVM, okul alışverişlerinde kat kat puan kazandıran kampanyası ile ziyaretçilerini karşılıyor.

1 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 39 Burda AVM'deki mağazalardan 39 Burda Kart ile yapılacak tüm alışverişlerde ziyaretçiler anında 3 kat puanın sahibi oluyor.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 39 Burda AVM, tüm öğrencilere başarılı bir dönem diliyor.