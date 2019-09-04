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Okul alışverişleri başladıysa, kat kat puan burda

Yeni nesil AVM’cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas 39 Burda AVM, okul alışverişlerinde kat kat puan kazandıran kampanyası ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas 39 Burda AVM, okul alışverişlerinde kat kat puan kazandıran kampanyası ile ziyaretçilerini karşılıyor.


1 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 39 Burda AVM'deki mağazalardan 39 Burda Kart ile yapılacak tüm alışverişlerde ziyaretçiler anında 3 kat puanın sahibi oluyor.


Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 39 Burda AVM, tüm öğrencilere başarılı bir dönem diliyor.

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