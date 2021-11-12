Okullarda ara tatil heyecanı başladı

Trakya Bölgesi'nde 308 bin 297 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi ara tatile girdi.

Yeni tip korona virüs sebebiyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilerek devam ettirilen uygulama kapsamında ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ara tatile girdi. Bu kapsamda Edirne'de 54 bin 929, Tekirdağ'da 200 bin 396 ve Kırklareli'nde 52 bin 972 olmak üzere Trakya'da toplamda 308 bin 297 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi ara tatil heyecanı yaşıyor.

Kırklareli Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çelebi Akbaş, ara tatile girdiği için mutlu olduğunu belirterek, bütün arkadaşlarına iyi tatiller diledi. Çok yorulduğunu ve ara tatilde köyüne gideceği için çok mutlu olduğunu söyleyen 1. sınıf öğrencisi Bulut Aras Üren de, arkadaşlarına ve öğretmenlerine iyi tatiller diledi.