İhlas Haber Ajansı

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Okullarda uyum haftası başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı.


2022-2023 eğitim öğretim yılı çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi bu gün itibariyle başladı.


Kırklareli'nde de öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileri ile okullara geldi. Okullarda öğrenciler ve velileri ile ilk gün heyecanını fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.


İlk gün heyecanı yaşadığını söyleyen Efkan Cantak çok mutlu olduğunu söyledi.

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