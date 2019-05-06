İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olaya giden ambulans zemine saplandı

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesinin önündeki su fıskiyelerinin bulunduğu zemine ambulans düştü.

Olaya giden ambulans, meydandan geçtiği sırada su fıskiyelerinin bulunduğu zemin çökünce zemine saplandı. Ambulans, çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.


Lüleburgaz Belediyesinin yaptığı meydandaki fıskiyelerin bulunduğu zemine ambulans saplandı. Ambulansın meydana saplandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Ambulans, kısa süren çalışmanın ardından saplandığı yerden çıkarılırken meydandaki çöken zeminin onarılması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.