Olaya giden ambulans zemine saplandı

Olaya giden ambulans, meydandan geçtiği sırada su fıskiyelerinin bulunduğu zemin çökünce zemine saplandı. Ambulans, çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Lüleburgaz Belediyesinin yaptığı meydandaki fıskiyelerin bulunduğu zemine ambulans saplandı. Ambulansın meydana saplandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Ambulans, kısa süren çalışmanın ardından saplandığı yerden çıkarılırken meydandaki çöken zeminin onarılması için çalışma başlatıldı.