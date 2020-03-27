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Olta balıkçılarına mesafe denetimi

Amatör balıkçılar "Yeni korona virüs hastalığına (Kovid-19)" karşı sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda bilgilendirildi.

Amatör balıkçılar "Yeni korona virüs hastalığına (Kovid-19)" karşı sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda bilgilendirildi.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Amatör amaçlı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığımızın almakta olduğu tedbirler kapsamında; son günlerde kamuoyunda oluşan hassasiyeti göz önünde bulundurarak, deniz ve iç sularda gerçekleşen amatör balıkçı faaliyetlerinde toplu olarak bulunulmaması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi ile ilgi hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilendirildi” denildi.

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