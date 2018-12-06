Kırklareli'nde Organize Hayvancılık Bölgesi Kurulması ve Geliştirilmesi Toplantısı, valilik toplantı salonunda yapıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, mevcut işletmelerin ölçek ve faaliyet analizleri, süt sığırcılığı ve besi büyükbaş hayvancılıktaki durum, model hayvancılık işletmesi kurulum maliyeti ve fizibilitesi gibi önemli konularda görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Kavaklı Beldesinde 20, 40, 50, 60, 80 başlıklı hayvan çiftliklerinin kurulması, ortak süt sağım ve depolama, hayvan atıkları, yem depolama alanları ile idari ve yönetim binaları gibi tesislerin olduğu bir model yapının yönetim modeli ve maliyetleri ile beraber fizibilitesinin hazırlanması konuları kapsamlı olarak ele alındı.