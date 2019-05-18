Ortaokul öğrencilerinden görsel sanatlar sergisi

Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu tarafından 39Burda AVM'de yıl sonu resim sergisi düzenlendi.

5-6-7-8.sınıf öğrencilerinin ve özel eğitim öğrencilerinin yıl içerisinde Görsel Sanatlar dersinde yaptığı ebru, afiş çalışmaları, quiling, kâğıt kaplama, tuval resimler, akrilik boya çalışmaları, maketler, 23 Nisan ve 19 Mayıs'a özgü resimlerden oluşan resim sergisi Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamdi Özturgut, Okul Müdürü Sibel Doğan ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülderen Turunç'un açılış kurdelesini kesmesiyle açıldı.

Açılan sergideki resimleri tek tek inceleyen Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, sergilenen resimleri çok beğendiğini ifade etti.

Öğrencilerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülderen Turunç, “Görsel sanatlar dersini bu etkinliklerle öğrencilerimize çok sevdirdik. Kelebekle başladık afişimizde olduğu gibi. Bu heyecanı kalplerinde duydular ve resimleri isteyerek, yürekten yaptılar. Tüm resimler çocuklarımızın ellerinden çıktı. Öğrencilerimizle beraber Türk el sanatlarının hepsinin öğrendik. Milli bayramlarda hepsinin afişini yaptık. Türk el sanatlarını tanıdık. Her şeyi eleştirebilen, estetik kaygı sahibi olan öğrencilerimiz yetişiyor. Amacım bakmayı değil görmelerini sağlamaktı. Güzeli biliyor, görebiliyorlar. Görsel sanatların ne kadar gerekli olduğunu, her mesleği geliştiren bir dal olduğunu anladılar” ifadelerini kullandı.