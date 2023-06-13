Osman Balcı'dan Lüleburgaz'da 110 kuaföre eğitim

Türkiye genelinde meslektaşlarına kuaförlük alanında eğitim ve seminer düzenleyen Osman Balcı bu kez Lüleburgaz'da meslektaşlarıyla buluştu. Eğitime 110 kuaför katıldı.

Kuaförlük alanında seminer ve eğitimler düzenleyen Osman Balcı, Akdeniz Bölgesi'nde 800 kuaföre verdiği eğitimin ardından 11 Haziran tarihinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 110 erkek kuaförüne seminer düzenledi. Aşkiye Neşat Çal sahnesinde gerçekleşen bir günlük eğitimde Balcı, katılımcı kuaförlere uzun ve kısa saç kesimi, teknik saç kesimi, renklendirme ve perma hakkında bilgilerini meslektaşlarıyla paylaştı. Seminere Perma eğitmeni Mustafa Sarıkaya misafir konuk olarak katıldı.

Ispartalı eğitmen kuaför Osman Balcı, Türkiye genelinde eğitimlerinin devam ettiğini ve verdiği eğitimler sayesinde erkek kuaförlerinde bir gelişme olduğunu, meslektaşlarına kuaförlük alanında bir şeyler katmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Eğitim sonunda katılımcı kuaförlere sertifika verilirken, Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın tarafından Osman Balcı'ya plaket ve çiçek takdim edildi. Yüksel Akın, Osman Balcı'ya Lüleburgaz'a geldiğinden dolayı çok teşekkür ettiğini söyleyerek kuaförlere aktardığı bilgilerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.