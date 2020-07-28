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Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Lüleburgaz TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde Hamitabat Park Alanı yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybedilen 34 NZ 8920 plakalı otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana geldi. Kazada sürücü Emine K. ve otomobilde bulunan çocuğu yaralandı. Olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve Lüleburgaz itfaiyesi kısa sürede intikal etti. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların tedavisi devam ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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