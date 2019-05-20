Otomobilin bisikletliye çarpma anı kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpma anı şehir hatları minibüsünün araç kamerasına takıldı. Kamera görüntülerinde otomobil sürücüsü, aniden önüne kıran bisiklet sürücüsüne arkadan çarpıyor. Sürücünün yavaş olması sonucu bisiklet sürücüsü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatıyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Gençlik Mahallesi Alan Sokak'ta meydana geldi. Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyan bir öğrenci okuluna bisikletiyle giderken arkasından gelen otomobili fark etmedi. Okul bahçesine girmek isteyen genç, arkasından gelen otomobili fark etmeyerek ani bir şekilde sağa kırdı. Bunun üzerine seyir halindeki otomobil bisikletli gence çarptı. Çarpma sonucu öğrenci yola savrulurken, gencin yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Sağlık durumu iyi

Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan öğrenci için vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından öğrenciyi ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.