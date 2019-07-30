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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.


Kaza, Lüleburgaz İnönü Mahallesi Murat Hüdavengidar Caddesi'nde meydana geldi. Ali Osman Ünalan idaresindeki 39 TF 891 plakalı araç, Işıklar mevkiinden Kurtuluş Camii yönüne seyrederken Uras Kaan Kozar isimli çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuk olayın etkisiyle şoka girdi. Korkan çocuğu annesi sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle küçük çocuk ambulans içerisinde tedavi edildi.

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