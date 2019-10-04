(Özel) Altı okul barınaktan köpek sahiplendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında 6 devlet okulu, barınaktan köpek sahiplendi. Bahçelievler İlkokulunda etkinliklerle düzenlenen protokol töreninde Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya öğrencilere sahiplendikleri yavru köpeği teslim etti. Okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kulübede yaşayacak olan yavru köpeğe henüz isim verilmedi.

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Kent Konseyi, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayvanseverler dev bir projeye imza attı. Proje kapsamında Lüleburgaz'daki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, Tek Anaokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu, Lüleburgaz Geçici Hayvan Bakım Evi'nden birer köpek sahiplendi. Sahiplendirilen köpekler için Bahçelievler İlkokulunda Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin'in katılımıyla protokol töreni düzenlendi.

Evcil hayvanlarıyla geldiler

Protokol töreni öncesinde öğrenciler, sevdikleri hayvanların kostümlerini giyerek onların rolüne bürünürken ortaya renkli görüntüler çıktı. Öte yandan okulun girişinde küçük bir çiftlik oluşturulurken, buraya tavuk, muhabbet kuşu, kaplumbağa, tavşan ve papağan getirildi. Çocuklar hayvanlara meraklı gözlerle bakarken, bazı öğrenciler okula evcil hayvanlarıyla birlikte geldi.

Yavru köpeği kaymakam teslim etti

Etkinlikler kapsamında yer alan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nden Bahçelievler İlkokulu tarafından sahiplenilen yavru köpeği, taşıma çantasından çıkararak öğrencilere teslim etti. Kaymakam Kaya, öğrencilere yavru köpeğe iyi bakmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Köpekler ilgi odağı oldu

Öte yandan hayvanseverlerin okula getirdiği köpekler çocuklarda büyük bir neşeye yol açtı. Çocuklar okula getirilen 3 köpeğin etrafını sararak hayvanları büyük heyecanla sevdi. Can dostların da bu ilgiden keyif duyduğu görüldü.

“Hep birlikte yaşayacağız”

Gerçekleştirilen anlamlı etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Murat Gerenli, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün tek bir gün olmaması gerektiğini söyleyerek, “Ama bugün farkındalık günü. Bu dünya hepimizin. Hep birlikte yaşayacağız. Doğasıyla, diğer canlılarla beraber hep birlikte korumamız gereken, birlikte sahiplenmemiz gereken bu dünyada hep birlikte geleceğimize yürüyeceğiz” diye konuştu.

“En önemlisi sahiplendirilmeleri”

Başkan Gerenli, kampanyayı Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle başlattıklarını söyleyerek, “Şu an için Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte başlattığımız kampanyayla 6 okulumuza 6 köpek sahiplendirdik. Aynı zamanda onların yuvaları da teslim edildi. Hayvansever derneklerimiz de mama kaplarını yaptılar. Onlar da bunları teslim ediyorlar. Bu kampanyayı artırarak devam ettirmek istiyoruz. En önemlisi de hayvanların sahiplendirilmesi, sokaklarda bırakılmaması ve bu konuda duyarlılık gösterilmesini çok istiyoruz” diye konuştu.