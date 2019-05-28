(Özel) Çocuklar canlı müze oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, bilim ve tarihe yön veren karakterleri, "Canlı Müze" projesiyle canlandırdı. Çocuklar canlandırdıkları karakterleri üzerlerine konulan düğmeye dokunulduğunda ziyaretçilere anlattı.

Çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bilim insanı Albert Einstein'a kadar çok sayıda karakteri canlandırdı.

Lüleburgaz Bahçelievler İlkokulu öğrencileri sene sonu etkinlikleri kapsamında "Canlı Müze" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar tarihe yön vermiş karakterleri canlandırdı. Çocuklar üzerlerine konulan düğmeye basılınca rolüne büründükleri karakterleri anlattı.

Karakterleri ezberlediler

Her biri birbirinden farklı ve önemli karakterleri canlandıran çocuklar yaklaşık 1 dönem boyunca karakterlerine hazırlandı. Çocuklar önce, canlandıracakları karakterler hakkında ansiklopedik bilgilere ulaştı. Karakterlerin en önemli özelliklerini ve yaptığı çalışmaları ezberleyen çocuklar daha sonra rollerine uygun kıyafet diktirdi. Çocuklar, velilerinin de desteğiyle yapılan makyaj çalışmalarıyla canlandıracakları karakterlere tıpa tıp benzedi.

Düğmeye basılınca anlattılar

Çocuklar, rolüne büründükleri karakterler hakkında bilgi ve fotoğrafların olduğu panoların önünde bekledi. Burada gelen misafirler karakterler hakkındaki bilgiyi canlı mankenlerin üzerlerine konulan düğmeye basarak öğrendi. Misafirler düğmeye basınca, çocuklar rolleri gereğince karakterler hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen çarpıcı etkinlik katılımcılardan büyük beğeni topladı.