Özel Çocuklar Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni gerçekleşti

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) düzenlenen kapanış törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Cihan erdem, Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürü Samet Servet, özel sporcular, antrenörleri ve velileri katıldı.

LYFA Küçük Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte slayt gösterisi ile bir sunum gerçekleştirilerek çocukların spor yapmasının gelişimlerine faydası anlatılarak, spor yaparken çekilmiş fotoğrafları gösterildi.

Etkinlikte konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, “Bu süreçle ilgili olarak biz hem eğitim hem spor hem de spor eğitimine her bireyin ulaşması gereken bir hak olduğunu düşünerek bu yola başladık. Bu süreçle ilgili olarak bir ekip kurmamız gerekiyordu. O ekibin başında Kaymakamımız sağ olsun desteklerini esirgemediler. Önce Nedim Müdürümüzle paylaştım. O da sağ olsun başkanımıza iletti. Başkanımız da hem sağduyusu hem sağlıkçı olmasıyla toplumsal faydadan dolayı bu süreçte bizlere destek sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Özel sporcularımızla ilgili bu yıl içinde Özel Sporcular Federasyonuna da sporcularla katılım sağladık. Masa tenisi ve atletizm branşında Şehit Resul Rüstem Perçin Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerimizle bakanlığımız bünyesine bağlı Özel Sporcular Federasyonunda başarı elde edecek şekilde danışmak için dahil ettik. Ayrıca ‘Mutlu Çarşamba' projemiz var. Mutlu Çarşamba projemizde başkanımız araç desteğini, Nedim Müdürümüz de her türlü imkanı bize sağlayarak çocuklarımızı Kırklareli'ndeki yüzme havuzuna götürerek çalışma sağladılar. Orada Yasemin öğretmenimizin katkısıyla güzel bir çalışma yaptık. Çalışmalarımız inşallah devam edecek. Yine spor her bireyin hakkı diyerek Özel Sporcular Yaz Spor Merkezimizi oluşturduk. Konu çocuklar olunca her şey sağlanıyor. Özel eğitimli çocuklar olunca heyecan oluştu. Algı ve istek oluştu. Güzel şeyler olmaya başladı. İnşallah devamı gelecek. Projemizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kaplan: "Çok büyük mutluluklar yaşadık"

Duygularını dile getiren özel sporcu annesi Ayşe Kaplan ise “Bizim bu hayatta yolumuz meşakkatlidir. Dipsiz ve karanlık kuyuda iğne aramaya benzer. Kimimiz hayallerinden, geleceğinden veya kariyerinden vazgeçer. Engelli bireye sahip olmak zordur. Günlük hayatta da bu zorluklarla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili ilçemizde farkındalıklar olmasını istiyoruz. Aslında bizim beklentilerimiz küçüktü. Kalem tutmaları bile bizi memnun ediyordu. Burada çok daha büyük mutluluklar yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Program sonunda Özel öğrencilere Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından paketler verildi. İlçe Spor Müdürü Cihan Erdem, Şube Başkanı Mustafa Gamsız'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.