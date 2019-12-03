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Özel çocuklara off road turu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde özel eğitim alan engelli çocuklara 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında off road turu düzenlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel eğitim alan engelli çocuklara 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında off road turu düzenlendi. Arazi araçlarını ilk kez gören çocukların oldukça mutlu olduğu görülürken, etkinlik Sakızköy Korusu'nda sona erdi.


Tüm dünyada kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Lüleburgaz renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Engelli çocuklar için harekete geçen Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Bu doğrultuda, okuldaki öğrenciler hayatlarında ilk kez off road araçlarına bindi. Kongre Meydanı'nda başlayan etkinliklerde yaklaşık 30 off-road aracı İstanbul Caddesi'nde sıra sıra dizildi. Gelin gibi süslenen araçlar çocuklardan büyük ilgi görürken, özel çocuklar sırasıyla araçlara bindirildi. Çocuklar, kısa bir şehir turunun ardından klaksonlar eşliğinde Sakızköy Korusu'na götürüldü. Engelliler günü kapsamında çocuklar burada gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

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