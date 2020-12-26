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(Özel) Istranca Ormanlarında renk cümbüşü

Istranca Ormanın’nda kış aylarının etkisiyle görsel bir şölen oluştu.

Istranca Ormanın'nda kış aylarının etkisiyle görsel bir şölen oluştu. Yeşil ve sarının farklı tonları görenleri kendine hayran bıraktığı Istranca Ormanı'nda kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.


Kırklarelililerin yaz ayalarında en önemli piknik yerlerinden olan Istranca Ormanı, kış ayları ile birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.


Kırklareli'nin geniş ormanlık alanlarından olan Istranca Ormanı kış ayları ile beraber rengarenk bir görüntü ortaya çıktı. Ağaçların yapraklarını döktüğü ormana, yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı.

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