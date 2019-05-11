(Özel) Kırklareli'nde şehit eşi fedakar anne oğluna hem anne oldu hem de baba

Kırklareli'de yaşamını sürdüren Pelin Naciye Akbulut 04 Mayıs 2012 tarihinde eşinin şehit olması nedeniyle oğluna hem annelik hem de babalık yapıyor.

Tunceli'de 04 Mayıs 2012 tarihinde terör saldırısında şehit olan Yıldırım Akbulut'un eşi Pelin Naciye Akbulut 7 senedir oğluna hem annelik hem de babalık yaptığını dile getirerek "Eşim Yıldırım Akbulut 04.05.2012 yılında şehitlik makamına ulaştı. Oğlum Barlas Akbulut o dönemlerde daha sekiz buçuk aylıktı, babasını hiç görmedi. Şuanda kendisi 7 yaşında ve 2. sınıf öğrencisi. Çok zor bir süreç oldu. İnanılmaz bir travma yaşadım. Daha 23 yaşındaydım. Elimde sekiz buçuk aylık bir evlat, sevdiğiniz bir insan vatani görevini yaparken bu vatan uğruna kendini feda ederek gerinde bıraktıklarını düşündüğünüz zaman süreç çok zor. Sekiz buçuk aylık bir evladın büyütülmesi yaşadığınız acı çok zor. Aynı zamanda bir iş kadınıyım işe gidip geliyorum, aynı zamanda bir anneyim, aynı zamanda da ne olursa olsun bir babayım. " dedi.

Her zaman oğlu Barlas yetiştirirken oğlunu babasının şehit olduğunu anlatırken ilk cümlesinin "vatan sağolsun" olduğunu söyledi.

Akbulut "Annem iyi ki var"

Annesinin büyük fedakarlık yaptığını söyleyen Akbulut "Allahım'a şükürler olsun ben bir anneyim. Ama annemde benimle beraber. Hep beraberiz eşim gitti gideli beraberiz. Onun hakkını ödeyemem. Çünkü öyle bir fedakarlığı var ki bana zor bir süreçten geçiyorum. Aynı zamanda ben annemin bir evladıyım ve benimde bir evladım var. Öyle bir kolunun kanadının altına aldı ki bizi ben o zor süreçten geçerken evladınızla ilgileniyorsunuz ama bir yanda da sol yanınız yanıyor o acıyı hissettiğinizde o yarım kalacak küçücük bir aranız olduğunuzda annem iyi ki vardı o arayı tamamladı. İyi ki annemin kızıyım. Annem dağ gibi durdukça bende dik durmayı öğrendim. Vatan sağ olsun derken bile annemin dik duruşundan örnek alarak vatan sağolsun dedim" şeklinde konuştu.

"2 yıl emanet etti, ama bir ömür boyu bende"

Torununu 2 yıl emanet ettiğini ve bir ömür boyu bakacağını dile getiren Berrin "Barlas'ı doğduğu günden beri aldım. 9 aylıkken bana babasından emanet kaldı. Oğlum Yıldırım bana 2 yıllık vermişti. Oğlum bana göreve gitmeden önce anne oğlumu karımı sana 2 yıllık emanet ediyorum. 2 yıl sonra alacağım oğlumu demişti. Ama bir ömür boyu bende, Allah bana ömür verdiği sürece Barlas'ı bana bıraktı. Çok zor bir süreçten geçtik ama bana bir emanetini bıraktı" ifadelerini kullandı.