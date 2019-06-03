(Özel) Kırmızı Liste'nin ‘Duyarlı'sı korumaya alınıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde “Duyarlı” kategorisinde yer alan şah kartallar, Doğa Koruma ve Milli Parklar sorumluluğunda yürütülen tür eylem planı çalışmaları ile koruma altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uhdesinde yapılan Şah Kartal Tür Eylem Planı kapsamında Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şubesi ekiplerince çalışmaların Kırklareli ayağı gerçekleştiriliyor. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde şah kartal yuvaları tespit edilip, yerel halk ile görüşülerek yuvaların kaç yıllık olduğu, kartalların yuvayı kullanıp kullanmadıkları belirleniyor. Tespit edilen yuvalarda yavru olup olmadığına yönelik tespit çalışmaları da yapılıyor.

Atmacagiller ailesinin bir üyesi olan şah kartal, dünyada Kıbrıs da dâhil olmak üzere Güney Avrupa'dan Güney Rusya'ya kadar geniş bir alanda yaşıyor. Türkiye'de ise özellikle İç Anadolu ve Ege taraflarında görülüyor. Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle kartal türleri içinde kaya kartalından sonra en iri kartal türlerindenden olan şah kartalın kanat açıklıkları 215 cm, boyları ise 84 cm kadar olabiliyor. Erişkin bir bireyin sırtı siyah-kahverengi, gövdesi koyu kahverengi, baş ve ense kısımları ise altın sarısı renginde oluyor. Ense kısmında pelerine benzer beyaz bir benek olan kartal, bu nedenle şah kartal ya da imparator kartal adıyla biliniyor. Yavrular ise daha açık ve alacalı renkte oluyor. Daha çok ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih etseler de tepeler, dağlar ve nehir boyları gibi yerlerde de bulunuyorlar.

Kırmızı Liste'nin Duyarlı kategorisinde

Göçebe olan şah kartallar, göç sırasında farklı yaşam alanlarında görülebiliyorlar. Genellikle açık alanlarda ve sulak bölgelerde avlanan şah kartalların besin kaynaklarını ise tavşan, yer sincabı gibi küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlar oluşturuyor. Avlanırken önce açık alanların ve ormanlık bölgelerin sınırlarının üzerinde yavaşça uçan kartallar, daha sonra çok iyi görme becerilerini kullanarak avlarının yerini belirleyip hızlı bir biçimde aşağıya doğru süzülerek onları yakalıyorlar. Şah kartal, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan Kırmızı Liste'nin “Duyarlı” kategorisinde yer alıyor.