(Özel) Rus Tarım Bakanı Petruşev'den Kırklareli'deki un fabrikasında inceleme

Rusya Tarım Bakanı Dmitry Petruşev, Kırklareli'de bir un fabrikasında incelemelerde bulundu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitry Petruşev, Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Kavukçu Un Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Bakan Petruşev'a incelemeleri sırasında Kavukçu Un Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı ve fabrikanın Genel Müdürü Avşin Kaşıkçı eşlik etti. Fabrika yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunan Petruşev, fabrikadaki çalışmaları çok beğendiklerini ifade ederek fabrikadan ayrıldı.

Fabrikanın Genel Müdürü Avşin Kaşıkçı, “Sayın Rusya Tarım Bakanı ülkemizi ziyaret etti. İki gündür Türkiye'de Tarım Bakanımızla Ankara'da görüşmeleri oldu. Türkiye'de modern bir un fabrikasını ziyaret etmek istedikleri bize iletildi. Bu nedenle biz de kendilerini fabrikamızda ağırladık. Firmamız hakkında kendilerine bilgi verdik. Ondan sonra da tesisimizi gezdik. Tesisimizdeki makineler hakkında bilgi verdik. Tüm makinelerimiz Türk malıdır. Bu konuda kendilerine bilgi verdik. Sanıyorum ki Rusya'daki değirmen alt yapısını geliştirmeyi düşünüyorlar. Bu konuda bir fikir almaya çalışıyorlar. Fabrikamızı çok beğendiler, çok modern bir tesis olduğunu söylediler” dedi.