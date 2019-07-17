Özel sporcular haftanın 4 günü spor yapıyor

Lüleburgaz'da özel sporcular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılışı gerçekleştirilen yaz spor okulları kapsamında haftanın 4 gününü spor yaparak değerlendiriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Lüleburgaz Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen proje kapsamında Lüleburgaz'da yaşayan özel sporcular salı, perşembe ve cuma günleri Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) ve çarşamba günleri Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda masa tenisi eğitimi görüyorlar.

Özel öğrenciler, İlçe Spor Müdürlüğü antrenörleri ve Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Beden Eğitimi Öğretmenleri aracılığıyla 8 ayrı kategoride çalışıyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, “Özel sporcularımız haftanın 4 günü Lüleburgaz'da farklı kategorilerde eğitim görüyor. Çarşamba günleri de Lüleburgaz Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle Kırklareli'de yüzme eğitimi alıyorlar. Özel sporcularımızın daha fazla spor yapmalarını ve bu süreç sonunda Özel Sporcular Federasyonu'na daha fazla branşta sporcu kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.