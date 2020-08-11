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Pancar hastalık ve zararlıları kontrolleri yapıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde pancar ekili tarım arazilerinde hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde pancar ekili tarım arazilerinde hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vize İlçe Müdürlüğü teknik personellerimiz tarafından Soğucak köyü ile Devlet Mahallesi'nde pancar üretimi yapan üreticilerimiz ziyaret edildi. İlçemizde sözleşmeli üretimle birlikte her geçen yıl pancar ekili alanların arttığı tespit edildi. Pancar ekili alanlarda yapmış olduğumuz ziyaretlerde İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri alanların hastalık ve zararlı kontrollerini yaparak üreticilerimizle paylaştı. İlçemizde yapılan pancar üretiminin arttırılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak üreticilerimizin bu husustaki fikirleri alınıp şikayetçi oldukları konularda çözüm önerilerinde bulunuldu" denildi.

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