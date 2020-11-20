Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine park halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde meydana geldi. Razihan Ö'ye ait otomobil bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sürede varan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Araçta yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından dolayı çıktığı belirlendi.