Park halindeki araç yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin Şimşekler'e ait olduğu öğrenilen park halindeki otomobil, motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İlk incelemelere göre yangının otomobilin elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği öğrenildi. Otomobilde yangın sonrası maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili işlemlere başlandı.