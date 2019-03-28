Pehlivanköy'de fidan dağıtımı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında halka fidan dağıtıldı.

Pehlivanköy Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle fidan dağıtımı gerçekleşti. Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünden talep edilen 6 bin adet fidan, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Hikmet İhtiyar ve kurum amirlerinin katılımı ile Pehlivanköy halkına ücretsiz olarak dağıtıldı.