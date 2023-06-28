Pide salonu alev alev yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ahşap bir binadaki pide salonunda çıkan yangında alevler göğe yükseldi.

Yangın, Lüleburgaz'ın Kocasinan Mahallesi Orduevi karşısındaki bir pide salonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahşap binada hizmet veren pide salonunda akşam saat 20.50 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyerek ahşap binayı sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Lüleburgaz itfaiye ekipleri, alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti. Köpük de kullanan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü.

Yangın sonrası pide salonu kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.