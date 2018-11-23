İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pınarhisar KOAH konusunda bilinçleniyor

Önemli bir akciğer hastalığı olan KOAH Farkındalık Günü dolayısıyla Kırklareli Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından vatandaşlara yönelik bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirildi.


"Havamızı Koruyalım, KOAH'sız Yaşayalım" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından vatandaşlara nefes testi yapıldı.


Hava kirliliğinin hastalığı etkileyen en önemli faktörlerden biri olması nedeniyle Pınarhisar Devlet Hastanesi tarafından KOAH hastaları adına hastane başhekimi Dr. Aylin Can, AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, hastane çalışanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla Ataköy'de ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Pınarhisar Orman Bölge Şefliğinin desteğiyle bölgede 50 adet fidan toprakla buluşturuldu. Aynı gün içerisinde Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Pınarhisar Devlet Hastanesinin ortak çalışmaları ile vatandaşlara nefes testi de yapıldı. Ayrıca hastanenin poliklinik katında stant oluşturularak gün boyu bilgilendirme çalışması da yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.