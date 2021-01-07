Pınarhisar'a 112 Acil İstasyonu kurulacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" projesi kapsamında Kırklareli Pınarhisar ilçesine 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonunu yapılacak.

Uzun zamandan beri Cumhuriyet Meydanı'nda kiracı olarak hizmet vermeye çalışan 112 acil servisi, artık kendi yerinde daha hızlı ve geniş kapsamda hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Yer tesliminden itibaren 60 gün sonra inşaatı bitirip faal olarak hizmetinize sunacağız. 112 Acil İstasyonumuz bütün hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerinde kullandı.

Başkan Talay, sağlık alanında devrim niteliğinde değişmeler yapan ve ülkeye güzel bir sağlık alt yapısı kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.