Pınarhisar'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı.

2 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, il protokolü ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Vali Bilgin, kente sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirterek, “İlimizde artarak devam eden sağlık yatırımlarından birisi olan Pınarhisar 2 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ilçe merkezi, kasaba ve köylerinde meydana gelebilecek vakalara çok daha kısa bir sürede müdahale edilmesini sağlayacaktır. İlimizde acil sağlık hizmetlerinde 2002 yılında 1 ambulans, 1 istasyon ve 14 personel mevcut olup, bugün itibarıyla 53 ambulans, 23 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2 doktor, 77 paramedik, 91 ATT, 1 hemşire, 60 ambulans sürücüsü ve 1 teknisyen olmak üzere 251 personel ile hizmet verilmektedir. İlimizin acil sağlık hizmetleri alanında yaptığımız yatırımları her yıl bir önceki yıla göre ileriye taşımak için devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel öncelikli alanlar olmak üzere istihdam ve sanayi alanında da artarak devam eden yatırımlar ile hem sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirerek hem de ekonomik olarak gelişiyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, Vali Bilgin ve beraberindekiler istasyon hizmet binasını gezdi. Günün anısına istasyon bahçesine fidan dikildi.