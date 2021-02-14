İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pınarhisar'da doğalgaz çalışmalarında 2. etap bitti

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı İhsan Talay, “İlçe genelimizde şuna kadar 345 hanemizi doğalgazla buluşturduk, böylece ilçemizin yüzde 24’lük kısmını tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı İhsan Talay, “İlçe genelimizde şuna kadar 345 hanemizi doğalgazla buluşturduk, böylece ilçemizin yüzde 24'lük kısmını tamamlamış bulunmaktayız” dedi.


Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarında 2. etabın tamamlandığı Beylik Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı İhsan Talay, birçok haneyi doğalgazla buluşturduğunu belirterek, “Doğalgaz çalışmalarımızda ikinci etabı hayırlısıyla bitirdik. Beylik Mahallemizde bulunan sokaklar ve 8 Kasım Caddesi üzerinde bulunan haneleri doğalgaz ile buluşturduk. İç tesisatı tamamlayan vatandaşlarımız doğalgaz aboneliklerini yetkili iç tesisat firmaları aracılığı ile gerçekleştirebilecekler. İlçe genelimizde şuna kadar 345 hanemizi doğalgazla buluşturduk. Böylece ilçemizin yüzde 24'lük kısmını tamamlamış bulunmaktayız. 3. Etap çalışmalarımız kısa sürede başlayacak olup tüm Pınarhisar'ımızı doğalgaz konforuna kavuşturacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.