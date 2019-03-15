Pınarhisar'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası

"Pulmoner Rehabilitasyon Haftasında" Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde sağlık personeline ve topluma yönelik farkındalık oluşturmak için çeşitli nefes egzersizleri yapıldı.

10-16 Mart "Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" kapsamında Pınarhisar Devlet Hastanesinde sağlık personeline ve topluma yönelik farkındalık oluşturmak için çeşitli nefes egzersizlerinden örnekler verildi. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası çerçevesinde stant kurularak, eğitim ve bilgilendirme çalışması da yapıldı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Uzun süreli akciğer, solunum problemi olan bireylerin, nefes darlığı hissetmeksizin hareket etmeleri veya normal günlük aktivitelerini yapmaları giderek güçleşmektedir. Pulmoner Rehabilitasyon uygulamaları nefes darlığı ile başa çıkabilmeyi ve hasta bireyin kendisini daha güçlü ve sağlıklı hissetmesini sağlar. Pulmoner Rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşen egzersizdir" denildi.