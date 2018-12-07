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Pınarhisar'da yem bezelyesi demonstrasyon çalışmaları

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, yem bezelyesi ekimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, yem bezelyesi ekimi gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi ile ortaklaşa yürütülen ‘Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında Kurudere köyünde yem bezelyesi ekimi gerçekleştirildi. Demonstrasyonda Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesinden temin edilen 'Taşkent' çeşidi ile Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümünün geliştirdiği 'Töre' çeşidi kullanıldı.


Proje kapsamında Pınarhisar ilçesi iklim şartlarında her iki çeşidin de gelişim ve verim farkının gözlemlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

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