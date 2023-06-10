Pınarhisar'da yıl sonu sergisi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergi açıldı.

Serginin açılışına Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Kırklareli İl Millî Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterisi ve konuşmaların ardından Kaymakam Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin ve davetliler sergiyi gezdi. Kadın kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünlerin vatandaşların beğenisine sunuldu.