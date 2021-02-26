İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pınarhisarlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü sebebiyle hazırlanan klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle hazırlanan klip kısa sürede büyük beğeni topladı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde Erdoğan'ın doğum günü için hazırlana klip büyük beğeni topladı.


Gencinden yaşlısına, öğrencisinden esnafına Pınarhisar'da bulunan vatandaşlar tarafından hazırlanan klipte duygularını "Aşk geliyor, sevgi geliyor", "Dünya lideri", "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah", "Can yoldaşımız", "Türkiye'nin umudu", "Ümmetin umudu", "Bütün güzellikler Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma geliyor", "Dünyaya meydan okuyan büyük bir lider” şeklinde anlattı.


Pınarhisar Belediyesinin sosyal medya üzerinde paylaşılan ve kısa bir sürede büyük beğeni toplayan klip hakkında açıklamada bulunan Başkan İhsan Talay, “26 Şubat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü, Rabbim sağlık sıhhat versin başımızdan eksik etmesin inşallah. Nice yıllara” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.