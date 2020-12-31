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Pizzacı kılığında kumar operasyonu

Kırklareli’nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve pizzacı kılığında giren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve pizzacı kılığında giren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.


Olay; Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri pizzacı kılığında “pizza getirdim” diyerek eve girmeyi sağladı. Eve giren ekipler kumar oynandığını tespit etti.


Korona virüsü tedbirlerini ihlal eden M.E ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

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