Polis ekiplerinin dikkati yavru kediyi ölmekten kurtardı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir yavru kedinin kafası konserve kutusuna sıkıştı. Aynı bölgede uygulama yapan ilçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kediyi fark etti. Ekipler yavru kedinin kafasındaki konserve kutusunu çıkarmak için harekete geçti. Ekiplerin uğraşının ardından konserve kutusu yavru kedinin kafasından çıktı. O anlar telefon kamerasına yansıdı.