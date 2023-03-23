Polisten işitme engelli kadına doğum günü sürprizi

Kırklareli'de polis ekiplerince, işitme engeli olan kadına doğum gününde pastalı ve çiçekli doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Kırklareli Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdunda konaklayan, işitme engelli olan Yeter Şahinoğlu'nun doğum günü olduğunun eşi Tuncay Şahinoğlu tarafından Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Yeter Şahinoğlu'nun doğum günü için adrese gidilerek sürpriz yapıldı. Polisleri karşısında pasta ile gören Yeter Şahinoğlu sevince boğulurken, kendisine yurtta bakıp yetiştirebileceği, umutlarıyla birlikte büyütebileceği begonya çiçeği de hediye edildi. Polislerin sürpriz doğum günü kutlaması hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona ererken, Yeter Şahinoğlu'na güzel bir hatıra bırakılmış oldu.