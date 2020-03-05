Rus medyasından sonra Rus seyahat acenteleri de Trakya'da

Rusya'nın en büyük tur operatörü NTK Intourist, gastronomi ve kültüre meraklı Rus turistleri Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. Gastronomi alanında uzman 45 acente Trakya Kalkınma Ajansı'nın davetlisi olarak Kırklareli ve Edirne'yi gezdi.

NTK Intourist'in İstanbul temsilcisi Istantour ve Global Branding London firmaları tarafından hazırlanan, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Rus pazarına farklı bir ürün sunmayı amaçlayan gastronomi ve kültür rotası çalışması ile Rusların rotası Trakya'ya çevrildi. Kırklareli köftesi, oğlak tandır, Boşnak mantısı, Edirne ciğeri, trileçe, soka, manca gibi birçok yöresel lezzete sahip Kırklareli ve Edirne eşsiz mutfağını Rus acentelerinin beğenisine sundu. Programın Kırklareli kısmına katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin Rus turizmcilerle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu. Turizmcileri Kırklareli'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Bilgin kente Rus turistlerin daha yoğun bir şekilde gelmesini istediklerini belirtti.

Kırklareli'nin yerel peynirleri, ekmekleri ve bağ ürünleri ile başlayan info gezi, Kırklareli merkezde köfte ve tatlı tadımları ile devam etti. Yayla Mahallesi'nde Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Konağı'nı gezen Rus acenteler maharetli Kırklarelili hanımların yaptıkları el işleme stantlarını gezdiler ve boncuk atölyesinde boncuk yapımını deneyimlediler.

Öğle yemeğinde Istranca kıvırcık koyunundan yapılmış fırın tandırı ve güveçte kaz etini yiyen acenteler hardaliye içerek Kırklareli'den Edirne'ye hareket ettiler. Edirne'de Selimiye Camii'ni ve çarşısını gezen Rus acenteler ardından badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, Edirne lokumu gibi yöresel tatları tattıktan sonra Edirne'den ayrıldılar.

Birbirinden leziz Kırklareli ve Edirne yemekleri ile bezenmiş gezinin ardından Rus acenteler yöresel lezzetlere olan hayranlıklarını gizleyemediler. Istantour'un yetkilisi Kadir Baydur Rus acenteleri temsilen, “Bugünkü info gezimizde Kırklareli ve Edirne sadece tarihi ve kültürel alanda değil aynı zamanda sahip olduğu gastronomik değerler alanında da üstün bir bölge olduğunu gösterdi. Rusya'nın Moskova başta olmak üzere farklı bölgelerinden gelmiş olan 45 acente bölgeye hayran kaldı” dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, “Bugün Rus acentelerinin gelmesi ile Rusya'nın 7 bin 800 acentesinin satış programına giren bölgemiz Türkiye'nin en önemli gastronomi turizmi bölgelerinden birisi olduğunu ispatladı” dedi.

4 yıllık bir ürün geliştirme sürecinin ardından birçok yerli ve yabancı acentenin satış programına girildiğini belirten Şahin, “Turizmde bizler nitelikli hedef kitlelerin peşinden gittik. Kırsal turizm, eko turizm ve gastronomi turizmi ile ilgili paket turlarımızı oluşturduk. Hedef ülke analizlerimizi yaptık ve bu ülkelere bilinçli bir strateji ile yaklaştık. Bugün bölgemizde ağırladığımız Rusya'nın en büyük tur operatörü Intourist ve ilgili diğer konsept acenteler bu bilinçli süreç yönetiminin neticeleridir” dedi.

Rusya'nın ardından Ukrayna pazarına da göz diken Trakya Kalkınma Ajansı Ukrayna'dan da acente getirmeyi hedefliyor.