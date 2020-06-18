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Sağanağın göle çevirdiği caddede yüzdü

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nde şiddetli yağışın göle çevirdiği caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmeye çalıştığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nde şiddetli yağışın göle çevirdiği caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmeye çalıştığı anlar ilginç görüntüler oluşturdu.


Kırklareli'nde, hafta başından bu yana aralıklarla şiddetli sağanak yağış olmaya devam ediyor. Kırklareli merkezde, cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü trajikomik bir olaya imza attı. Görüntülerde, sağanak nedeniyle göle dönen caddede bir vatandaşın kulaç atarak yüzmesi, yüzleri güldürdü.

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