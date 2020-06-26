Sağlık çalışanları antikor testi için kapı kapı geziyorlar

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunun korona virüsle mücadele kapsamında “Toplum Tarama Çalışması" ile başlattığı antikor testi, bugün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başladı.

Tarama faaliyetleri kapsamında Lüleburgaz'da 4'ü aktif, 1'i yedek olmak üzere toplam 5 ekip, belirledikleri adreslere araçlarla dağılıyor. Bir sorumlu hekim ve hemşirenin bulunduğu araçlarla TÜİK tarafından belirlenen adreslere giden ekipler, belirlenen adrese geldiği zaman vatandaşın kapısını çalıyor. Sağlık çalışanları, her mahallede belirli sayıda kişiye gidiyor. Ekipler, vatandaşın testi istememesi ya da evde bulunmaması durumunda 1'nci ya da 2'nci yedek kişilere ulaşıyor. Vatandaşın zorunlu tutulmadığı testlerde detaylı bilgilendirme yapılırken, vatandaşın kısa mesaj yoluyla verdiği onayın ardından testler daire kapısında yapılıyor. Ekipler, kişinin daha önce korona virüse yakalanıp yakalanmadığının tespiti için kan örneği alıyor. Antikor testinin ardından ise boğaz ve burundan sürüntü testi yapılıyor. İşlemlerin ardından vatandaşın korona virüs testi pozitif çıkarsa bu durum Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşa bildiriliyor. 48 saatte çıkan sonuçları vatandaşlar e-Devlet üzerinden girdikleri “e-nabız” sisteminden de görebiliyor.

Antikor testinin yapıldığı 64 yaşındaki Şemsettin Çırpan, “Çok memnunum. Hiç tedirgin olmadım. Bu test bana yapıldığı için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlığımız için bu testler çok önemli. İlk başlarda yalan haberler çıktı. Vatandaşlar onlara inanmasın. Bu işlem bizim sağlığımız için yapılıyor” dedi.

Yapılacak çalışma sonunda Lüleburgaz'ın bağışıklık haritası çıkarılmış olacak. Rastlantısal örneklem yoluyla gerçekleştirilecek tarama sonucunda Lüleburgaz'ın yüzde kaçının korona virüse karşı bağışıklık kazandığı netlik kazanmış olacak.