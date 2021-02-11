Sağlık çalışanlarına 2. doz aşılama başladı

Kırklareli'de, sağlık çalışanlarına korona virüs aşısının 2. doz uygulaması bugün itibariyle başladı.

Kırklareli'deki hastanelerde oluşturulan aşı odalarında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının 2. dozu uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre 14 Ocak'tan bu güne kadar Kırklareli'de 17 bin 592 kişiye aşı yapıldı.

14 Ocak'tan bugüne kadar risk gruplarına göre aşılamanın yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşılama ve tedbirlerle salgının üstesinden gelineceğine inandığını söyledi.