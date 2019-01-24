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Sağlık çalışanlarına anne sütü ve emzirme eğitimi

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Anne Sütünün Önemi ve Emzirme” konulu eğitim düzenlendi.


Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Bebek Dostu Hastane Eğitimleri” kapsamında tüm personele Pınarhisar Toplum Sağlığı Ebesi Nükhet Pancar tarafından “Anne Sütünün Önemi ve Emzirme” konulu eğitim verildi.


Toplum Sağlığı Ebesi Nükhet Pancar, "Amacımız bebeğin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde anne ile ten temasını sağlayarak emmeye başlaması ve ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 2 yaşına kadar ek gıdalarla birlikte emzirmenin devamının sağlanması" dedi. Ebe Nükhet Pancar, anne sütünün önemini vurgulamak, sağlık çalışanlarının da bu konuya daha fazla önem vermelerini sağlamak amacıyla eğitimlerin oldukça önemli olduğunu söyledi.

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