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Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

Aşılama programında yeni kademeye geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasından sonra, bugün sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı.

Aşılama programında yeni kademeye geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra, bugün sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı.


Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programında yeni kademeye geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarının eşlerinin bugün itibariyle aşılanmasına geçileceğini duyurdu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan sağlık çalışanlarının eşleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek aşılarını yaptırmaya başladı.


Aşılamada yeni kademeye geçildiğini duyarak zaman kaybetmeden aşı randevusunu alan Nebahat Coşkun, “Sağlık Bakanının açıklamasını akşam öğrendim. Eşim sağlık çalışanı, duyduğum gibi randevumu aldım ve gelip aşımı oldum. Herkes sırası geldiğinde randevusunu alıp aşısını olsun” dedi.

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