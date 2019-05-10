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Sağlık İçin Hareket Et Günü'nde dans ettiler

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi personeli ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sağlık İçin Hareket Et Günü ilan edilen 10 Mayıs’ta güne dans ederek başladı.

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi personeli ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sağlık İçin Hareket Et Günü ilan edilen 10 Mayıs'ta güne dans ederek başladı.


Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği "Sağlık İçin Hareket Et" günü kapsamında hastane personeli ve öğrenciler, güne dans ederek başladı. Pınarhisar Festival Alanı'nda bir araya gelen Atatürk Ortaokulu öğrencileri, vatandaşlar ve hastane personeli hem dans etti hem de spor yaptı. Hastane yetkilileri, bu tip etkinlikleri artırarak toplumu harekete teşvik etmeleri yolunda adımlar atacaklarını söylediler.

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