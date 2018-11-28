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Sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda öğrencilere eğitim

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda çeşitli eğitimler verildi.


Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından Toki Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulunda "Güvenilir Gıda ve Hijyen" konulu eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akçakaya'nın konuşması. Eğitimde, şube personellerinden Veteriner Hekimi Şener Karabulut sunum yaptı.


Şube personellerinin, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı toplantıda daha sağlıklı gıdalara ulaşmaları için öğrencilerin günlük hayatta dikkat edeceği küçük noktalar ile daha sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlayacak bilgiler verildi.


Karşılıklı diyalog şeklinde yapılan eğitimde öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

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