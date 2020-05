Salgında güvercinleri unutmadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Fatih Yıldız (27), Kongre Meydanı'ndaki yüzlerce güvercini salgının çıktığı ilk günden bu yana besliyor. Her gün belli saatlerde meydana gelen Yıldız, güvercinleri yemliyor. Yıldız, “Sokaklarda kedi ve köpekler için mamalar bırakılıyor ama güvercinlere yönelik çok bir şey yapılmıyor. Bu durum beni çok etkiledi” dedi.

Yurt genelinde uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı nüfusun sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Lüleburgaz nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı evlerine kapanmak zorunda kaldı. Geri kalan vatandaşlar da sadece işleri için dışarı çıkarken bu durumdan en çok can dostlarımız olan sokak hayvanları etkilendi. Bu nedenle belediye ve kent konseyi sokak hayvanları için kampanyalar gerçekleştirirken, vatandaşlar da can dostları gönüllü olarak beslemeye başladı. Buna en güzel örnek ise korona virüs salgınının ilk gününden bugüne kadar her gün Kongre Meydanı'nda güvercinleri besleyen Fatih Yıldız oldu.

Her gün orada

Korona virüs salgını nedeniyle çok sayıda vatandaşın kedi ve köpekler için mama aldığını gören Yıldız, Lüleburgaz meydanlarının simgesi olan güvercinlerin unutulduğunu fark etti. Bunun üzerine Yıldız, üç haftadır hemen hemen her gün Kongre Meydanı'na gelerek “Can dostlarım” dediği güvercinleri aldığı yemle beslemeye başladı.

“Gönüllü olarak geliyorum”

Arkadaşlarının da diğer bölgelerde güvercinleri beslediğini söyleyen Yıldız, “Aşağı yukarı 3 haftadır bunu yapıyoruz. Gönüllü olarak geliyorum. Sokaklarda kedi ve köpekler için mamalar bırakılıyor ama güvercinlere yönelik hiçbir şey yok. Bu durum beni çok etkiledi. O yüzden arkadaşlarımla birlikte böyle bir uygulama yapıyoruz. Güvercinleri besleyen başka arkadaşlarım da var” dedi.