Şamiloğlu Türkiye üçüncüsü

Şamiloğlu Spor Kulübü, katıldığı Türkiye Kulüpler Arası Ümit Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası'ndan 3.'lük derecesi ile dönerek Lüleburgaz'ı gururlandırdı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 20-22 Aralık 2019 tarihlerinde Kocaeli Kartepe'de Türkiye Kulüpler Arası Ümit Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası düzenlendi. 49 spor kulübünün katılım gösterdiği turnuvaya Lüleburgaz'ı temsilen Şamiloğlu Karate Spor Kulübü katıldı.

Turnuvaya Mehmet Tunca Can, Onur Gürbüz, Abdul Samet Köse, Burak Özgündüz ve Esin Ferhat Turan'dan oluşan ümit genç erkek Kumite kategorisinde katılan Şamiloğlu Spor Kulübü; 1. turda Bağcılar Belediyesi'ni 4-1, 2. Turda Darıca Belediyesi'ni 3-2 yenerek 3. Turda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile eşleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı grup finaline bir sporcu eksik çıkmak zorunda kalan Şamiloğlu Spor Kulübü 3-2 yenilerek final şansını kaybetti. 3.'lük maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 3-2 yenen Şamiloğlu Spor Kulübü, Türkiye 3.'sü oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şamiloğlu Spor Kulübü Antrenörü Şemsi Şamiloğlu, “Bu başarılarından dolayı sporcularımızı tebrik ederim. Ayrıca her zaman yanımızda olan, bizlere desteklerini esirgemeyen velilerimize de teşekkürlerimi bir borç bilirim” dedi.