Sanal alemde dolandırıcılık eğitimi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce yürütülen 'Gölgeni Arkanda Bırak Projesi' çerçevesinde, faaliyetler ve bilgilendirme çalışmalarına hızlı ve etkili bir şekilde başlandı.

Polislik mesleği, sanal alemde dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı konularında proje ortaklarından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzman eğitici eşliğinde ilk olarak TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim Okulu, Tevfik Fikret Ortaokulu, Vali Faik Üstün İlkokulu ve Mustafa Dalcalı Ortaokullarında seminerler verilerek toplam 515 öğrenciye ulaşıldı.

Seminerlerle çocukları sanal ortamlarda bekleyen tehlikelerin farkına varmaları, kendi önlemlerini almaları, güvenli olarak interneti nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenmeleri hedeflendi. Çocukları şuurlu bireyler haline getirmek adına çıkılan bu yolda; kontrolsüz kullanılan internetin olumsuz etkilerinden çocukları uzaklaştırmak, okul ve günlük yaşamlarına etkilerini azaltmak, zarar ve yararları bilen, tercih edebilen, önlemini alabilen, bilgiyi doğru yönde kullanabilen bireyler olmalarını sağlamak hedeflendi.

Ayrıca polislik mesleğini de tanıtarak gelecekte çocukların şuurlu bir şekilde meslek seçmeleri konusunda fikir edinmeleri sağlandı. Öğrencilerin polislikle alakalı merak ettikleri sorulara yanıt verilerek, uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu alandaki çalışmalar 2023 yılı içerisinde il genelindeki bütün okullarda gerçekleştirilmeye devam edilecek.